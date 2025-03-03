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عربي-دولي

حماس: إسرائيل تدفع الأمور إلى نقطة الصفر في اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:40
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قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، الإثنين، إن السبيل الوحيد لعودة الرهائن الإسرائيليين هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة.
وأضاف حمدان أن "الاحتلال يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق، ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق".
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وأكمل: "نطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ونستنكر الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته باستخدام المساعدات كورقة ضغط".
وأكد حمدان: "ملتزمون بالمضي قدما بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية".
(سكاي نيوز)
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