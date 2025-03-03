غزة على حافة التصعيد: هل يعود القتال؟

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تتمحور الأوضاع الحالية حول رفض حركة حماس الخطة الأميركية التي تدعو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استئناف القتال قريبًا. المقترح الأميركي الذي قدمه المبعوث ستيف ويتكوف يشمل تمديد المرحلة الأولى لما بعد شهر رمضان مقابل إفراج حماس عن نصف الرهائن، لكن إسرائيل ردت على هذا الرفض بإغلاق جميع معابر القطاع.الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لهيئة البث الرسمية، تستعد لزيادة الضغط على حماس الأسبوع الجاري عبر ما يسمى "خطة الجحيم"، التي تتضمن إخلاء سكان شمال غزة إلى الجنوب وقطع الكهرباء، بالإضافة إلى التهديد بالعودة للقتال الشامل.المحلل السياسي محمد هواش يرى في حديث لـ ارم نيوز أن الوضع الدولي تحت القيادة الأميركية يعطي إسرائيل صلاحيات واسعة في التعامل مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يعود للقتال في غزة في أي لحظة، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي كانت عليها الحروب السابقة. ويعتقد أن التهديد بالقتال يبقى وسيلة ضغط على حماس. هواش يشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتمديد التهدئة عبر مقترح مصري لتجنب التصعيد خلال اجتماعات القمة العربية.من جانبه، المحلل السياسي محمد مصلح يستبعد العودة إلى حرب شاملة، ولكنه يتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات مركزة. ويعتقد أن ما يحدث حاليًا هو محاولة للضغط على حماس لتمرير المرحلة الثانية من الاتفاق السياسي، في وقت تتجنب فيه الولايات المتحدة العودة للحرب، رغم التصريحات المؤيدة لذلك من إدارة ترامب. (ارم نيوز)