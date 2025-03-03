Advertisement

عربي-دولي

تركيا: لا يمكن إيجاد حل بشأن أوكرانيا بدون مشاركة موسكو وكييف

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:05
A-
A+

Doc-P-1328452-638766291959915397.jpg
Doc-P-1328452-638766291959915397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا من دون مشاركة موسكو وكييف.
وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين في تركيا، أنه لا يمكن إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا دون مشاركة كييف وموسكو، مشددا على أنه لن تنجح الصيغ التي تتجاهل أحد الطرفين.
Advertisement
وقال الرئيس التركي: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل بدون روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه "لقد سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب، ونحن نشهد الآن معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات".
وشدد أردوغان على أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي النزاع لن تنجح. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-03-03
16:53 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
16:31 | 2025-03-03
16:30 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24