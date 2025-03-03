تركيا: لا يمكن إيجاد حل بشأن أوكرانيا بدون مشاركة موسكو وكييف

Advertisement

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا من دون مشاركة موسكو وكييف.وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين في تركيا، أنه لا يمكن إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا دون مشاركة كييف وموسكو، مشددا على أنه لن تنجح الصيغ التي تتجاهل أحد الطرفين.وقال الرئيس التركي: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل بدون روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه "لقد سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب، ونحن نشهد الآن معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات".وشدد أردوغان على أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي النزاع لن تنجح. (روسيا اليوم)