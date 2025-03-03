Advertisement

عربي-دولي

وصفتهم بـ"الخطيرين".. فرنسا تعمل على ترحيل المئات إلى الجزائر

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1328470-638766321872223044.jpeg
Doc-P-1328470-638766321872223044.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو اليوم الاثنين، بأن فريقه يعمل على إعداد قائمة بمئات الأشخاص وصفهم بـ"الخطيرين" لتقديمها إلى السلطات في الجزائر تمهيدا لترحيلهم.

وأضاف الوزير في تصريح لقناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية: "هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تسببوا في خلق اضطرابات في النظام العام أو لأنهم وردوا في سجلاتنا كمتطرفين متهمين بالإرهاب"، معربا عن أمله في أن يكون هذا “لحظة الحقيقة بالنسبة للجزائر".
Advertisement

وتابع ريتايو: "ما أريده مرة أخرى لحماية الفرنسيين، هو أن تستلم الجزائر رعاياها كما يقتضي القانون الدولي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-03-03
16:53 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
16:31 | 2025-03-03
16:30 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24