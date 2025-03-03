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وأضاف الوزير في تصريح لقناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية: "هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تسببوا في خلق اضطرابات في النظام العام أو لأنهم وردوا في سجلاتنا كمتطرفين متهمين بالإرهاب"، معربا عن أمله في أن يكون هذا “لحظة الحقيقة بالنسبة للجزائر".وتابع ريتايو: "ما أريده مرة أخرى لحماية الفرنسيين، هو أن تستلم الجزائر رعاياها كما يقتضي القانون الدولي".