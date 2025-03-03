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الفاتيكان: البابا فرنسيس تعرض لمشكلات جديدة في التنفس

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:31
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أعلن الفاتيكان، مساء الإثنين، أن البابا فرنسيس تعرض لمشكلات جديدة في التنفس، وتم وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الاصطناعي.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس عانى من نوبتي "قصور حاد في الجهاز التنفسي" يوم الإثنين واحتاج إلى استخدام جهاز التنفس الاصطناعي.
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وفي وقت سابق الإثنين، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس استيقظ وتلقى العلاج، وكشف أن حالته مستقرة، وأنه لم يعد يستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي ولا يظهر أي علامة على وجود عدوى جديدة يعاني منها بعد الأزمة التنفسية التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الفاتيكان قال في تحديثه من مستشفى "جيميلي"، التي تم نقل فرنسيس إليها منذ 14 من شباط الماضي: "لقد استراح البابا بصورة جيدة طوال الليل".

وشرب البابا القهوة وتناول الإفطار، الإثنين، بينما لا يزال يخضع للعلاج.

وكان الأطباء قد أفادوا وفي وقت سابق بأن البابا (88 عاما) أمضى الأحد بأكمله بدون استخدام قناع التنفس الاصطناعي غير الجراحي الذي يضخ الأكسجين إلى رئتيه، والذي كان قد اضطر إلى استخدامه بعد تعرضه لنوبة سعال وأزمة يوم الجمعة الماضي. 
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