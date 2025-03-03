بالصورة.. رسائل تحذيرية إسرائيلية تصل إلى السوريين وهذا مضمونها

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تلقى سكان في الساحل السوري رسائل نصية من جهات إسرائيلية تدعوهم إلى الابتعاد عن "المخربين" قبل تنفيذ غارات جوية محتملة.وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن هجوماً اليوم الاثنين على منطقة القرداحة غرب سوريا، في موقع عسكري "كان يتم فيه تخزين أسلحة النظام السابق في سوريا".وأضاف أنه بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، تقرر مهاجمة البنية التحتية في الموقع، مشيراً إلى أنه "سيستمر في متابعة ما يحدث في الساحة السورية وسيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل".