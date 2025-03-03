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عربي-دولي

بالصورة.. رسائل تحذيرية إسرائيلية تصل إلى السوريين وهذا مضمونها

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:43
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تلقى سكان في الساحل السوري رسائل نصية من جهات إسرائيلية تدعوهم إلى الابتعاد عن "المخربين" قبل تنفيذ غارات جوية محتملة.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن هجوماً اليوم الاثنين على منطقة القرداحة غرب سوريا، في موقع عسكري "كان يتم فيه تخزين أسلحة النظام السابق في سوريا".
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وأضاف أنه بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، تقرر مهاجمة البنية التحتية في الموقع، مشيراً إلى أنه "سيستمر في متابعة ما يحدث في الساحة السورية وسيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل".
 


وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن انفجارا وقع الاثنين قرب مرفأ مدينة طرطوس الساحلية السورية تزامنا مع تحليق طيران عسكري.
وذكر المرصد "دوى انفجار عنيف هز مرفأ طرطوس بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيلي، وسط تصاعد لأعمدة الدخان".

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