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عربي-دولي

وُصف بـ"العدو".. هذا ما حدث مع نتنياهو خلال جنازة!

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:47
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 أوردت "وكالة الصحافة القرنسية"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرض اليوم الاثنين، لانتقادات شديدة أثناء جنازة الرهينة الإسرائيلي الدنماركي إيتزيك إلغارات الذي توفي أثناء احتجازه في قطاع غزة، إذ وصف شقيقه نتنياهو بأنه عدو".
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وأمضى إيتزيك إلغارات 12 عاما في الدنمارك حيث يعيش ولداه، وخطف من كيبوتس نير عوز خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023 في جنوب إسرائيل، وكان يبلغ حينها 68 عاما.

وسلمت"حماس" جثته لـ "اسرائيل"، في 27 شباط مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لديها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2025.

وأفاد مراسلو "وكالة فرانس برس" بأن مئات الأشخاص قصدوا نير عوز الاثنين تكريما لإيتزيك إلغارات.

وفي كلمة خلال الجنازة، تحدث شقيقه داني إلغارات عن نضال عائلات الرهائن بهدف إطلاق سراح أحبائهم.

وقال "قاتلنا بكل قوتنا لكننا فشلنا، نتنياهو هزمنا ولم يعودوا من الاحتجاز".
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