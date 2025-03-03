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وأمضى إيتزيك إلغارات 12 عاما في الدنمارك حيث يعيش ولداه، وخطف من كيبوتس نير عوز خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023 في جنوب إسرائيل، وكان يبلغ حينها 68 عاما.وسلمت"حماس" جثته لـ "اسرائيل"، في 27 شباط مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لديها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2025.وأفاد مراسلو "وكالة فرانس برس" بأن مئات الأشخاص قصدوا نير عوز الاثنين تكريما لإيتزيك إلغارات.وفي كلمة خلال الجنازة، تحدث شقيقه داني إلغارات عن نضال عائلات الرهائن بهدف إطلاق سراح أحبائهم.وقال "قاتلنا بكل قوتنا لكننا فشلنا، نتنياهو هزمنا ولم يعودوا من الاحتجاز".