البيت الأبيض يدرس خططًا لرفع العقوبات ضد روسيا وتخفيف القيود

Advertisement

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر، أصدر البيت الأبيض تعليماته إلى وزارتي الخارجية والخزانة بتقديم قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها كجزء من المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا.ووفقا للوكالة، تدرس السلطات الأميركية إمكانية رفع جزئي للقيود العقابية كجزء من جهود دبلوماسية أوسع لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لتسوية الصراع في أوكرانيا.وقالت "رويترز": "تعمل الجهات المعنية حاليا على إعداد مقترح لإلغاء القيود المفروضة على شركات وأفراد معينين، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس".