Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يدرس خططًا لرفع العقوبات ضد روسيا وتخفيف القيود

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1328490-638766360132225670.jpg
Doc-P-1328490-638766360132225670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض يدرس خططا محتملة لرفع العقوبات ضد روسيا، كما تدرس خططا لتخفيف القيود المفروضة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر، أصدر البيت الأبيض تعليماته إلى وزارتي الخارجية والخزانة بتقديم قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها كجزء من المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
Advertisement

ووفقا للوكالة، تدرس السلطات الأميركية إمكانية رفع جزئي للقيود العقابية كجزء من جهود دبلوماسية أوسع لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقالت "رويترز": "تعمل الجهات المعنية حاليا على إعداد مقترح لإلغاء القيود المفروضة على شركات وأفراد معينين، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-03-03
16:53 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
16:31 | 2025-03-03
16:30 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24