Advertisement

عربي-دولي

ماسك: زيلينسكي يريد حربا أبدية

Lebanon 24
03-03-2025 | 15:25
A-
A+


Doc-P-1328497-638766373246125577.jpg
Doc-P-1328497-638766373246125577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح رئيس وزارة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك اليوم الاثنين، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي "يتوق إلى حرب أبدية".
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "زيلينسكي يريد حربا أبدية، حرب استنزاف فاسدة لا نهاية لها. هذا هو الشر بعينه".
Advertisement
كتب ماسك هذا تعقيبا على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة Truth Social حيث وصف تصريح زعيم النظام في كييف بأن الصراع في أوكرانيا ما زال بعيدا عن نهايته بأنه "أسوأ تصريح" ولن تتحمله الولايات المتحدة بعد الآن.
وأشار ترامب إلى مقالة نقلت تصريح زيلينسكي بأن الطريق إلى اتفاق سلام مع روسيا ما زال بعيدا جدا. وفي الوقت نفسه، توقع زيلينسكي أن تواصل واشنطن تقديم المساعدة لكييف، رغم تدهور علاقته مع إدارة ترامب.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-03-03
16:53 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
16:31 | 2025-03-03
16:30 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24