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صرح رئيس وزارة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك اليوم الاثنين، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي "يتوق إلى حرب أبدية".وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "زيلينسكي يريد حربا أبدية، حرب استنزاف فاسدة لا نهاية لها. هذا هو الشر بعينه".كتب ماسك هذا تعقيبا على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة Truth Social حيث وصف تصريح زعيم النظام في كييف بأن الصراع في أوكرانيا ما زال بعيدا عن نهايته بأنه "أسوأ تصريح" ولن تتحمله الولايات المتحدة بعد الآن.وأشار ترامب إلى مقالة نقلت تصريح زيلينسكي بأن الطريق إلى اتفاق سلام مع روسيا ما زال بعيدا جدا. وفي الوقت نفسه، توقع زيلينسكي أن تواصل واشنطن تقديم المساعدة لكييف، رغم تدهور علاقته مع إدارة ترامب.(روسيا اليوم)