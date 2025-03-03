في سوريا.. "قسد" تنفذ حملة اعتقالات واسعة

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ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية قولها إن "دورية تابعة لـ "قسد" داهمت مسجد تعليلة في حي المريديان وسط مدينة الحسكة، في أثناء صلاة التراويح، واعتقلت عددا من المصلين من دون توضيح الأسباب".وحسب ما ذكر "تلفزيون سوريا"، نفذت "قسد" في الرقة عمليات اعتقال خلال ساعات الفجر في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، استهدفت خلالها عدة أشخاص، عُرف منهم الشيخ عبود الصايل وإسماعيل الرشاد.وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن "قسد" اعتقلت "عددا من المدنيين في قرية الغسانية بريف الرقة الشرقي، بينهم أبناء موسى الإبراهيم العواد، بالتزامن مع عمليات مداهمة شملت سرقة محتويات منازل".وأوضح "تلفزيون سوريا" أن "قسد" وسعت عمليات المداهمة شرقي الرقة، "بعد تنفيذ حملة أمنية في بلدة جديدة كحيط، وسط استمرار الاعتقالات التي تطال العديد من أبناء المنطقة".وأفاد المصدر ذاته بإصابة الشاب حمزة حمد النظامي برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي الصماعة ببلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب بين الأهالي بسبب استمرار الانتهاكات.