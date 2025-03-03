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عربي-دولي
في سوريا.. "قسد" تنفذ حملة اعتقالات واسعة
Lebanon 24
03-03-2025
|
16:11
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أفاد "تلفزيون سوريا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت حملة اعتقالات واسعة في محافظتي الرقة والحسكة استهدفت عددا من المدنيين بمناطق متفرقة، تزامنا مع تصاعد التوترات بالمنطقة.
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ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية قولها إن "دورية تابعة لـ "قسد" داهمت مسجد تعليلة في حي المريديان وسط مدينة الحسكة، في أثناء صلاة التراويح، واعتقلت عددا من المصلين من دون توضيح الأسباب".
وحسب ما ذكر "تلفزيون سوريا"، نفذت "قسد" في الرقة عمليات اعتقال خلال ساعات الفجر في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، استهدفت خلالها عدة أشخاص، عُرف منهم الشيخ عبود الصايل وإسماعيل الرشاد.
وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن "قسد" اعتقلت "عددا من المدنيين في قرية الغسانية بريف الرقة الشرقي، بينهم أبناء موسى الإبراهيم العواد، بالتزامن مع عمليات مداهمة شملت سرقة محتويات منازل".
وأوضح "تلفزيون سوريا" أن "قسد" وسعت عمليات المداهمة شرقي الرقة، "بعد تنفيذ حملة أمنية في بلدة جديدة كحيط، وسط استمرار الاعتقالات التي تطال العديد من أبناء المنطقة".
وأفاد المصدر ذاته بإصابة الشاب حمزة حمد النظامي برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي الصماعة ببلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب بين الأهالي بسبب استمرار الانتهاكات.
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