Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. "قسد" تنفذ حملة اعتقالات واسعة

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1328512-638766407471796154.png
Doc-P-1328512-638766407471796154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد "تلفزيون سوريا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت حملة اعتقالات واسعة في محافظتي الرقة والحسكة استهدفت عددا من المدنيين بمناطق متفرقة، تزامنا مع تصاعد التوترات بالمنطقة. 

Advertisement
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية قولها إن "دورية تابعة لـ "قسد" داهمت مسجد تعليلة في حي المريديان وسط مدينة الحسكة، في أثناء صلاة التراويح، واعتقلت عددا من المصلين من دون توضيح الأسباب". 

وحسب ما ذكر "تلفزيون سوريا"، نفذت "قسد" في الرقة عمليات اعتقال خلال ساعات الفجر في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، استهدفت خلالها عدة أشخاص، عُرف منهم الشيخ عبود الصايل وإسماعيل الرشاد. 

 وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن "قسد" اعتقلت "عددا من المدنيين في قرية الغسانية بريف الرقة الشرقي، بينهم أبناء موسى الإبراهيم العواد، بالتزامن مع عمليات مداهمة شملت سرقة محتويات منازل". 

وأوضح "تلفزيون سوريا" أن "قسد" وسعت عمليات المداهمة شرقي الرقة، "بعد تنفيذ حملة أمنية في بلدة جديدة كحيط، وسط استمرار الاعتقالات التي تطال العديد من أبناء المنطقة". 

وأفاد المصدر ذاته بإصابة الشاب حمزة حمد النظامي برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي الصماعة ببلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب بين الأهالي بسبب استمرار الانتهاكات. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:20 | 2025-03-03
18:41 | 2025-03-03
16:56 | 2025-03-03
16:53 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24