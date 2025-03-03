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إقتصاد

بعد تأكيد فرض الرسوم.. هذا ما حصل للدولار الكندي

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:31
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه لا توجد فرصة أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم الجمركية التي وعد بفرضها اعتباراً من الغد الثلاثاء.

وأضاف ترامب الإثنين رداً على سؤال عن احتمال أن تتفادى كندا والمكسيك الرسوم الجمركية من خلال التوصل إلى اتفاق يكبح تدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة "لم يتبق مجال للمكسيك أو كندا".
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في السياق، تراجع الدولار الكندي 0.5% والبيزو المكسيكي ينخفض 0.9% بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على البلدين غدا.

وبينما كشف الرئيس الأميركي إنه سيدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الأرجنتين، أضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه يعتقد أن نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي "زعيم عظيم".

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