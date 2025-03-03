وزير الدفاع الاميركي لنظيره الاسرائيلي: ملتزمون بأمن إسرائيل

قال بيان صادر عن "البنتاغون"، يوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التزام الولايات المتحدة التام بأمن إسرائيل.





ووفق البيان فقد تحدث هيغسيث وكاتس "لمناقشة المصالح الثنائية والتطورات والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية".

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وأضاف أن هيغسيث أكد لكاتس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بنسبة 100 بالمئة بأمن إسرائيل".



وشدد هيغسيث وفق البيان على "الرابطة غير القابلة للكسر" القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



واتفق الوزيران بحسب البيان على أن "إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن الإقليمي" واتفقا على "العمل معا لمواجهة هذا التحدي".