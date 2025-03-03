الحوثيون يعلنون استعدادهم لاستئناف عملياتهم ضد إسرائيل

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أعلن الحوثيون في بيان، يوم الإثنين، استعدادهم لاستئناف عملياتهم في مواجهة ما قالوا عنه "الخروق الإسرائيلية".واعتبر البيان أن خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة أمام المساعدات "تصعيدا خطيرا".وشدد البيان على استعداد الجماعة المتحالفة مع إيران "لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".وكان القيادي بحركة "أنصار الله" الحوثية نصر الدين عامر قد قال في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، إن عودة إسرائيل للحرب على غزة "تعني عودة العمليات العسكرية للجماعة بشكل كامل".وحول طبيعة الرد، قال عامر: "لا يمكن الحديث عن شكل التصعيد من الآن ولكن أدناه أن تكون يافا تحت النار".وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، الأحد.وتوعد نتنياهو، في ديسمبر الماضي، بتنفيذ مزيد من الهجمات على الحوثيين، بعد أن قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا استراتيجية في ميناء الحديدة وفي عمق اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيتعلمون "بالطريقة الصعبة". (سكاي نيوز)