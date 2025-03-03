Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استعدادهم لاستئناف عملياتهم ضد إسرائيل

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1328572-638766666161958500.jpg
Doc-P-1328572-638766666161958500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحوثيون في بيان، يوم الإثنين، استعدادهم لاستئناف عملياتهم في مواجهة ما قالوا عنه "الخروق الإسرائيلية".


واعتبر البيان أن خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة أمام المساعدات "تصعيدا خطيرا".
Advertisement


وشدد البيان على استعداد الجماعة المتحالفة مع إيران "لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".

وكان القيادي بحركة "أنصار الله" الحوثية نصر الدين عامر قد قال في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، إن عودة إسرائيل للحرب على غزة "تعني عودة العمليات العسكرية للجماعة بشكل كامل".


وحول طبيعة الرد، قال عامر: "لا يمكن الحديث عن شكل التصعيد من الآن ولكن أدناه أن تكون يافا تحت النار".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، الأحد.

وتوعد نتنياهو، في ديسمبر الماضي، بتنفيذ مزيد من الهجمات على الحوثيين، بعد أن قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا استراتيجية في ميناء الحديدة وفي عمق اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيتعلمون "بالطريقة الصعبة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:56 | 2025-03-04
02:50 | 2025-03-04
02:36 | 2025-03-04
02:32 | 2025-03-04
01:54 | 2025-03-04
01:46 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24