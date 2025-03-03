18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تحقيقات 7 تشرين الاول.. استقالة رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
03-03-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن اللواء عوديد سيوك، رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في أعقاب التحقيقات التي كشفت عن إخفاقات جسيمة خلال هجوم السابع من تشرين الاول.
وأكد سيوك، في تصريحات مغلقة بعد انتهاء التحقيقات، أنه لم يتم إدراك انهيار فرقة غزة في الوقت المناسب.
Advertisement
وجاء إعلان استقالة سيوك، قبل يومين فقط من تسلم رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، مهامه رسميا، وبعد أسبوع من تقديم تقرير التحقيقات حول الإخفاقات العملياتية في ذلك اليوم.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا قال فيه: "التقى رئيس مديرية العمليات، اللواء عوديد سيوك، اليوم مع رئيس الأركان الجديد، اللواء إيال زامير، وطلب التقاعد من الجيش بعد نحو أربع سنوات قضاها في منصبه. وقد وافق زامير على الطلب، لكنه طلب منه الاستمرار في منصبه خلال الأشهر المقبلة، نظراً للتحديات العملياتية القائمة."
وكان التحقيق العملياتي الأخير قد خلص إلى أن قسم العمليات فشل في أداء مهامه خلال الهجوم، حيث لم يتمكن الجيش من إدراك حجم انهيار فرقة غزة بشكل فوري. وقال سيوك في تصريحات خلال الأيام الأخيرة: "لم ندرك أن فرقة غزة انهارت وهزمت، واستغرقنا وقتا أطول مما ينبغي لفهم ذلك."
وواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات واسعة حول أسلوب إدارته للمعركة، خاصة على المستوى القيادي، حيث لم يتمكن قسم العمليات من تكوين صورة واضحة عن سير الأحداث أو توفير الإسناد الجوي والقدرة على نقل القوات إلى نقاط الاشتباك بفعالية. كما كشفت التحقيقات عن قصور في تقييم انتشار القوات في المنطقة الحدودية المحيطة بغزة، وعدم تناسبه مع حجم التهديدات الفعلية التي نشأت خلال الهجوم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
Lebanon 24
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
10:38 | 2025-03-03
03/03/2025 10:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)
04:40 | 2025-03-03
03/03/2025 04:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
14:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:56 | 2025-03-04
بالفيديو.. مصرع 8 أشخاص بانهيار جليدي في جبال الهيمالايا
02:50 | 2025-03-04
فيديو ينتشر كالنار في الهشيم.. أول إطلالة لبشار الأسد بعد سقوط نظامه!
02:36 | 2025-03-04
ترامب ينفذ وعوده وينهي مهلة الاعفاء من الرسوم الجمركية.. قرارات واعتراضات من الدول المستهدفة
02:32 | 2025-03-04
خبراء صواريخ روس زاروا إيران.. تقرير يكشف ما جرى
01:54 | 2025-03-04
حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل
01:46 | 2025-03-04
"مقترح ويتكوف".. إسرائيل تقدم خطة هدنة جديدة وتضغط على حماس
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 10:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 10:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 10:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24