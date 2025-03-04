ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا

Advertisement

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة، وتابع وقائعها العالم أجمع.وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حلّ" يوقف الحرب بين موسكو وكييف.وأضاف أن "الرئيس أوضح أنه يركّز على السلام. نحن بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضا بتحقيق هذا الهدف".وأوضح أن قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلّمت جزءا كبيرا منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.وأتى الإعلان عن هذا القرار بعد أن صرّح ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانا" للولايات المتحدة، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا.وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء".ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الصفقة المتّصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك".وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع في وقت سابق، إن ترامب سيعقد اجتماعًا بعد ظهر الاثنين بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، بما في ذلك تعليق محتمل للمساعدات العسكرية الأميركية.وكان ترامب وحلفاؤه يضغطون على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعهم الكارثي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.ومن شأن تعليق المساعدات العسكرية أن يلحق الضرر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا، ويضعف نفوذ أوكرانيا بشكل أكبر بينما يدفع ترامب نحو محادثات السلام.ورد ترامب على Truth Social على تقرير لوكالة أسوشيتد برس بأن زيلينسكي قال إن نهاية الحرب "ما زالت بعيدة جدًا جدًا"، وكتب: "هذا أسوأ بيان يمكن أن يصدره زيلينسكي، ولن تتحمل أميركا ذلك لفترة أطول!".وتابع "هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أميركا، وأوروبا، في الاجتماع الذي عقدته مع زيلينسكي، صرحت بشكل قاطع أنها لا تستطيع القيام بالمهمة بدون الولايات المتحدة". وأضاف "ربما لم يكن هذا تصريحًا رائعًا من حيث إظهار القوة ضد روسيا. ماذا يفكرون؟".وكتب زيلينسكي على X أنه "من المهم جدًا أن نحاول جعل دبلوماسيتنا جوهرية حقًا لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن". وتابع "نحن بحاجة إلى سلام حقيقي، والأوكرانيون يريدون ذلك أكثر من أي شيء آخر، لأن الحرب تدمر مدننا وبلداتنا. نحن بحاجة إلى وقف الحرب وضمان الأمن. نحن نعمل مع أميركا وشركائنا الأوروبيين، ونأمل كثيرًا في دعم الولايات المتحدة على طريق السلام. السلام مطلوب في أقرب وقت ممكن".ويبدو أن هذا التبادل يحدد لهجة اجتماع الاثنين.إلى جانب ترامب، من المتوقع أن يشارك نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومسؤولون كبار آخرون، حسبما ذكرت المصادر.وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة عن الاجتماع.وقال والتز لـ"فوكس نيوز" الاثنين: "إن الوقت ليس في صالح زيلينسكي، صبر الشعب الأميركي ليس بلا حدود، ومحافظهم ليست بلا حدود، ومخزوناتنا وذخائرنا ليست بلا حدود. لذا فإن الوقت للتحدث هو الآن".وأضاف مستشار الأمن القومي لترامب أنه من أجل حل الأزمة، يحتاج زيلينسكي إلى التعبير عن أسفه لخلافه العلني مع الرئيس في المكتب البيضاوي يوم الجمعة الماضي، والقول إنه مستعد لتوقيع صفقة المعادن، وإنه مستعد للدخول في محادثات سلام مع روسيا.