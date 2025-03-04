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عربي-دولي

القادة العرب الواصلون والغائبون عن القمة العربية في القاهرة

Lebanon 24
04-03-2025 | 00:43
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يتوافد قادة وممثلو الدول العربية إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور القمة العربية الطارئة المخصصة لبحث التطورات في فلسطين.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه القمة في القاهرة إلى التصدي لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ"توطين" الفلسطينيين بشكل دائم في الدول العربية، وبالإضافة إلى القادة العرب، من المتوقع أن يشارك في القمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.
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رئيس العراق عبد اللطيف رشيد كان من أوائل الواصلين.


الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.


ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.


رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، ومعه عضو المجلس اللواء سلطان العرادة الاثنين.


وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.


وينتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة الثلاثاء، وفق الوكالة السورية.


ومن المقرر أن يمثل الكويت في القمة ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

كما من المقرر أن يشارك الرئيس اللبناني جوزيف عون في القمة، بعد أن يغادر صباح اليوم الثلاثاء العاصمة السعودية الرياض، التي زارها في أول زيارة خارجية له كرئيس للبلاد.

ويترأس الملك الأردني عبدالله الثاني وفد بلاده إلى القمة العربية.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي بترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك الاثنين في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر عدم المشاركة شخصيا في القمة وكلف وزير الخارجية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أعمالها.

أما العاهل المغربي، محمد السادس، الذي عادة ما ينتدب ولي عهده أو شقيقه أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لحضور القمم العربية، فلم يؤكد حضوره أو غيابه بعد.

هذا تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة. (روسيا اليوم)
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