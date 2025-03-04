"كي يبتلع كبرياءه".. ترامب وفريقه يضغطان على زيلينسكي

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يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الآن إجبار فلاديمير زيلينسكي على تخفيف حدة خطابه، إيمانا منهم بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة.جاء ذلك وفقا لمقال نشرته صحيفة "بوليتيكو"، أكد على أن ترامب وفريقه لا زالوا يعتقدون أن "النهاية السريعة نسبيا للحرب لا تزال ممكنة"، ويسعون إلى دفع زيلينسكي إلى تخفيف حدة خطابه من أجل "جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات".وكما أشار مسؤول في إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة وروسيا لديهما الفرصة للتعاون في حل النزاع الأوكراني. وشددت الصحيفة على أنه حتى لو "ابتلع زيلينسكي كبرياءه" واعتذر لترامب عن الخلاف في البيت الأبيض، فإن صفقة المعادن النادرة من غير المرجح أن تؤدي على الفور إلى مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، ولن تمنع ترامب من التقرب من روسيا.وقد التقى ترامب زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة الماضي وتحول اللقاء في حضور وسائل الإعلام إلى جدال حاد، وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف. وفي وقت لاحق، أدلى عدد من القادة الأوروبيين بتصريحات دعما لزيلينسكي. (روسيا اليوم)