Advertisement

عربي-دولي

"كي يبتلع كبرياءه".. ترامب وفريقه يضغطان على زيلينسكي

Lebanon 24
04-03-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1328668-638766809437028863.jpg
Doc-P-1328668-638766809437028863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الآن إجبار فلاديمير زيلينسكي على تخفيف حدة خطابه، إيمانا منهم بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة.

جاء ذلك وفقا لمقال نشرته صحيفة "بوليتيكو"، أكد على أن ترامب وفريقه لا زالوا يعتقدون أن "النهاية السريعة نسبيا للحرب لا تزال ممكنة"، ويسعون إلى دفع زيلينسكي إلى تخفيف حدة خطابه من أجل "جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات".
Advertisement

وكما أشار مسؤول في إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة وروسيا لديهما الفرصة للتعاون في حل النزاع الأوكراني. وشددت الصحيفة على أنه حتى لو "ابتلع زيلينسكي كبرياءه" واعتذر لترامب عن الخلاف في البيت الأبيض، فإن صفقة المعادن النادرة من غير المرجح أن تؤدي على الفور إلى مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، ولن تمنع ترامب من التقرب من روسيا.

وقد التقى ترامب زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة الماضي وتحول اللقاء في حضور وسائل الإعلام إلى جدال حاد، وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف. وفي وقت لاحق، أدلى عدد من القادة الأوروبيين بتصريحات دعما لزيلينسكي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:51 | 2025-03-04
06:23 | 2025-03-04
06:19 | 2025-03-04
06:10 | 2025-03-04
05:54 | 2025-03-04
05:32 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24