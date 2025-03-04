18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس.. بيان جديد من الفاتيكان
Lebanon 24
04-03-2025
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس تعرض لأزمتين حادتين جديدتين في الجهاز التنفسي ما استدعى إخضاعه للتنفس الاصطناعي، في انتكاسة جديدة بمعاناته من الالتهاب الرئوي، بحسب " روسيا اليوم" .
وفي أحدث تحديث لحالته الصحية، أوضح الفاتيكان أن "الأطباء استخرجوا كميات كبيرة من المخاط من رئتيه خلال عمليتي تنظير قصبي، حيث يتم إدخال أنبوب مزود بكاميرا وأداة شفط إلى المجاري الهوائية لإزالة السوائل".
Advertisement
وأشار البيان إلى أن "المخاط كان استجابة طبيعية للجسم للعدوى الأصلية بالالتهاب الرئوي وليس عدوى جديدة، إذ لم تظهر الاختبارات المخبرية أي بكتيريا جديدة".
وأكد الفاتيكان أن "البابا لا يزال يقظا، متجاوبا، ومتعاونا مع الطاقم الطبي".
لم يحدد الأطباء ما إذا كانت حالته مستقرة، لكنهم تحدثوا عن الأزمات بصيغة الماضي، ما يشير إلى أنها قد انتهت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
Lebanon 24
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
10:38 | 2025-03-03
03/03/2025 10:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لتسعة أبناء.. فنانة تفاجئ الجمهور بعدد أولادها!
Lebanon 24
أم لتسعة أبناء.. فنانة تفاجئ الجمهور بعدد أولادها!
15:00 | 2025-03-03
03/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
14:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نحو شهر على الانفصال.. عودة فنانة شهيرة لزوجها: رجعت إلى حضني
Lebanon 24
بعد نحو شهر على الانفصال.. عودة فنانة شهيرة لزوجها: رجعت إلى حضني
12:59 | 2025-03-03
03/03/2025 12:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:17 | 2025-03-04
انطلاق أعمال "القمة العربية الطارئة" في القاهرة.. إليكم أبرز المواقف
08:30 | 2025-03-04
بالفيديو.. بث مباشر لفعاليات القمة العربية الطارئة في القاهرة
10:00 | 2025-03-04
الجيش السوري الجديد.. هذه خطة أميركا لإعادة رسم سوريا!
09:55 | 2025-03-04
غوتيريش: مستعد لدعم الخطة العربية بشأن غزة
09:50 | 2025-03-04
أبو الغيط: تهجير الشعب الفلسطيني يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا
09:46 | 2025-03-04
السيسي: لاعتماد خطة لإعادة بناء غزة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لفعاليات القمة العربية الطارئة في القاهرة
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لفعاليات القمة العربية الطارئة في القاهرة
08:30 | 2025-03-04
04/03/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
04/03/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
04/03/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24