الشرع في مصر للمرة الأولى.. للمشاركة بالقمة العربية

Advertisement

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما من دمشق على رأس وفد في أول زيارة لمصر.وذكر "تلفزيون سوريا" أن الرئيس الشرع وصل للعاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر أن تبحث التطورات الفلسطينية.وكانت الرئاسة السورية أعلنت الشهر الماضي أن الشرع تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة التي تعقد في القاهرة. (سكاي نيوز)