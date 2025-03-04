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عربي-دولي

الشرع في مصر للمرة الأولى.. للمشاركة بالقمة العربية

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:05
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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما من دمشق على رأس وفد في أول زيارة لمصر.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن الرئيس الشرع وصل للعاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر أن تبحث التطورات الفلسطينية.
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وكانت الرئاسة السورية أعلنت الشهر الماضي أن الشرع تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة التي تعقد في القاهرة. (سكاي نيوز)
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