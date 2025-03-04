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روسيا: تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا أفضل مساهمة للسلام

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:23
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أعلنت روسيا أن تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا بعد المشادّة العلنية بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، يمثّل أفضل مساهمة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إذا أوقفت الولايات المتحدة الإمدادات العسكرية، فسيمثّل ذلك على الأرجح أفضل مساهمة للسلام"، مضيفا أن ذلك "حل ينبغي حقا أن يدفع نظام كييف باتّجاه عملية سلام".
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كما أعلن الكرملين أن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على روسيا شرط لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحافيين: "بالتأكيد، إذا كنا نتحدث عن تطبيع العلاقات الثنائية، فينبغي أن تكون هذه العلاقات خالية من عبء العقوبات السلبي".

وكان اجتماع روسي أميركي انعقد في إسطنبول، الخميس الماضي، لبحث عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.

واختُتمت المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، في مقر إقامة القنصل العام الأميركي بإسطنبول، بعد أن استمرت لأكثر من 6 ساعات، وتناولت القضايا المتعلقة بعمل سفارتي البلدين، وبحث "العوامل المزعجة" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
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