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عربي-دولي

بعد رفعه ليلاً.. إحراق علم إسرائيل وسط السويداء (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:54
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تداول ناشطو التواصل الاجتماعي فيديو لإحراق أهالي السويداء جنوبي سوريا علم إسرائيل بعد رفع مجهولين له الليلة الماضية على سارية عند مدخل المدينة على طريق دمشق.
وظهر في مقاطع فيديو قيام أحد الشبان، لم تظهر ملامحه برفع العلم الإسرائيلي فوق للنصب التذكاري وسط "دوار العنقود" في مدينة السويداء في الليل مترافقا مع الأهازيج الحماسية.

وهو ما يدل على نية القيام بهذا الأمر تحت جنح الظلام وبعيدا عن أعين السكان والمارة في المكان.
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وفي مقطع فيديو آخر ظهرت مجموعة من الشبان أيضا وهم يقومون بحرق العلم الإسرائيلي ذاته الذي تم رفعه على السارية تزامنا مع إطلاق الرصاص.

وسمع في الفيديو شتائم على من قام برفع العمل وقال بعضهم إنهم انطلقوا إلى المكان من مدينة شبهاء التابعة لمحافظة السويداء بعد أن شاهدوا فيديو يوثق رفع العلم على صفحات إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي ردود أفعال ساخطة بغالبيتها العظمى على هذا التصرف الذي يعتبر مسيئا لوطنية السويداء وتاريخها النضالي المجيد.
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