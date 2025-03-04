بعد رفعه ليلاً.. إحراق علم إسرائيل وسط السويداء (فيديو)

قاموا بعض الخونة في #السويداء برفع علم الاحتلال الإسرائيل على دوار العنقود فقاموا الأحرار هناك بإنزاله وإحراقه.#سوريا #سوريا_حرة #سوريا_الجديدة #السويداء_24 #الجنوب_السوري #الاحتلال_إرهاب #الاحتلال_الإسرائيلي #إسرائيل #الدروز pic.twitter.com/souXmncY5C
— Sara Yousef (@sarrrayousef) March 4, 2025
قاموا بعض الخونة في #السويداء برفع علم الاحتلال الإسرائيل على دوار العنقود فقاموا الأحرار هناك بإنزاله وإحراقه.#سوريا #سوريا_حرة #سوريا_الجديدة #السويداء_24 #الجنوب_السوري #الاحتلال_إرهاب #الاحتلال_الإسرائيلي #إسرائيل #الدروز pic.twitter.com/souXmncY5C