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تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:10
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على خلفية الانتقادات العلنية التي وجهتها إيران خلال الأيام الماضية لسياسات تركيا، استدعت أنقرة اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الإيراني.
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