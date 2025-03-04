خلال 24 ساعة.. هذا ما فعلته روسيا في كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 64845 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.وتواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غونتشاروفكا، غويفو، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ملايا لوكنيا، ماخنوفكا، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسكوي بوريتشنوي الحدودية المتطرفة.ووجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات أغرونوم، بونداريفكا، فيكتوروفكا، غورنال، غويفو، زاموستي، زاوليشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنياجي 1، كولماكوف، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ملايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميلوفي، ميرنيه، نيكولايفكا، أوليشنيا، سودجا، تشيركاسكايا كونوبيلكا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، يوجني، باسوفكا، بلوفودي، جورافكا، ميروبوليه، نوفينكويه، يوناكوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.وبلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 150 جنديا، ودبابة و12 مدرعة و15 مركبة ومدفعا، ومركزا لإطلاق المسيرات ومستودع ذخيرة.بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 64845 فردا و383 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و130 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات. (روسيا اليوم)