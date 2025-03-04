الحوثيون يعلنون استعدادهم لاستئناف عملياتهم ضد إسرائيل

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أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية "في مواجهة الخروقات الإسرائيلية" تجاه غزة.وقال المجلس السياسي للحوثيين، في بيان، إن "إمعان إسرائيل في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير".وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي ترتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الأميركية".وأكد البيان أن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، وأن "القوات المسلحة أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".