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الحوثيون يعلنون استعدادهم لاستئناف عملياتهم ضد إسرائيل

Lebanon 24
04-03-2025 | 07:23
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أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية "في مواجهة الخروقات الإسرائيلية" تجاه غزة.

وقال المجلس السياسي للحوثيين، في بيان، إن "إمعان إسرائيل في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير".
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وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي ترتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الأميركية".

وأكد البيان أن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، وأن "القوات المسلحة أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".
 
وحث البيان القمة العربية على "إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".

ودعا البيان الدول العربية إلى دعم قضية فلسطين والعمل المشترك على "مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء". (سكاي نيوز عربية) 
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