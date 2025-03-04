السويداء تؤكد وحدتها.. الهجري: لا نقبل بتقسيم سوريا

قال الزعيم الروحي الدرزي السوري حكمت الهجري، الثلاثاء، إن مشروعهم "وطني سوري بامتياز"، مشددًا على عدم السعي للانقسام في البلاد.



جاء ذلك خلال استقباله في السويداء وفدًا من مدينة جرمانا التابعة لريف دمشق.

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وقال الهجري: "مشروعنا مشروع وطني سوري بامتياز، وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ولن نناقش أفكارًا تتجاوز ذلك، ولا نسعى لا سمح الله إلى الانقسام أو التقسيم، نريد الحفاظ على جذورنا".



ومساء الجمعة، شهدت جرمانا توترات أمنية أدت إلى مقتل أحد عناصر أجهزة الأمن، على يد مجموعة مسلحة تدعى "درع جرمانا"، ومرتبطة بالنظام السابق.



وتحاول إسرائيل استغلال هذه التوترات، إذ قالت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، "وجها الجيش بالتحضير لحماية منطقة جرمانا الدرزية"، على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية.



لكن الموقف الإسرائيلي قوبل برفض قيادات المدينة السورية، واعتبروه "تدخلًا في شؤون بلادهم الداخلية". (القدس العربي)