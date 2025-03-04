سجلات سفر تكشف.. هذا ما يحصل بين روسيا وإيران عسكريا

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تشير مراجعة "رويترز" لسجلات سفر وبيانات توظيف إلى أن عدداً من كبار خبراء الصواريخ الروس زاروا إيران خلال العام الماضي، وسط تعزيز طهران تعاونها الدفاعي مع موسكو.جرى حجز السفر لخبراء الأسلحة السبعة من موسكو إلى طهران على متن رحلتين في الـ24 من نيسان والـ17 من سبتمبر أيلول 2024، وفق وثائق تحوي تفاصيل الحجزين الجماعيين، إضافة إلى بيان الركاب للرحلة الثانية.وأظهر مرسوم نشرته الحكومة الروسية ووثيقة على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت، أن سجلات الحجز تتضمن أرقام جوازات سفر الرجال، إذ يحمل ستة من السبعة الرقم "20" في بداية رقم الجواز.ويشير ذلك إلى أن جواز السفر يستخدم في أعمال رسمية للدولة، ويصدر لمسؤولين حكوميين في رحلات عمل خارجية وعسكريين يعملون انطلاقاً من الخارج، ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما كان يفعله السبعة في إيران.وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية إن خبراء الصواريخ الروس قاموا بزيارات متعددة لمواقع إنتاج الصواريخ الإيرانية العام الماضي، ومنها منشأتان تحت الأرض، وبعض الزيارات جرت في سبتمبر. ولم يحدد المسؤول الموقع، طالباً عدم الكشف عن هويته لتتسنى له مناقشة المسائل الأمنية.وقال مسؤول دفاعي غربي، يراقب التعاون الدفاعي الإيراني مع روسيا، إن عدداً غير محدد من خبراء الصواريخ الروس زاروا قاعدة صواريخ إيرانية، على بعد 15 كيلومتراً تقريباً غرب ميناء أمير آباد على الساحل الإيراني على بحر قزوين في سبتمبر.ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان الزوار الذين أشار إليهم المسؤولون يشملون الروس في الرحلتين.وأفادت مراجعة لقواعد البيانات الروسية التي تحتوي على معلومات عن وظائف المواطنين أو أماكن عملهم، ومنها الخاصة بسجلات الضرائب والهواتف والسيارات، بأن الروس السبعة الذين حددتهم "رويترز" لديهم جميعاً خلفيات عسكرية رفيعة المستوى، منهم اثنان برتبة كولونيل وآخران برتبة لفتنانت كولونيل. وأظهرت السجلات أن اثنين من الخبراء في أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، وأن ثلاثة متخصصون في المدفعية والصواريخ، بينما يتمتع أحدهم بخلفية في تطوير الأسلحة المتقدمة، وعمل آخر في ميدان لاختبار الصواريخ. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان الجميع لا يزالون يقومون بتلك الأدوار، إذ تراوحت بيانات التوظيف من 2021 إلى 2024. (اندبندنت عربية)