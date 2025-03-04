الحرب الاقتصادية مستمرة.. الصين تحظر استيراد منتجات هذه الشركة الأميركية

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حظرت الصين استيراد معدات تحليل التسلسل الجيني التي تنتجها شركة "إيلومينا" (Illumina)، في إطار سلسلة من التدابير العقابية رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على كافة السلع الصينية، ما يفاقم الأزمات التي تواجهها الشركة الأميركية في إحدى أكبر أسواقها.وأعلنت وزارة التجارة في بكين يوم الثلاثاء عن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، ليصبح أشد القيود وضوحاً ضد الشركة. وقالت "إيلومينا" في بيان إنها تعمل على تقييم قرار الوزارة، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها لعملائها الحاليين في الصين.كما أعربت الشركة عن تقديرها للدعم طويل الأمد الذي قدمته الحكومة الصينية للمستثمرين الأجانب. (بلومبيرغ)