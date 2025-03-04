Advertisement

إقتصاد

الحرب الاقتصادية مستمرة.. الصين تحظر استيراد منتجات هذه الشركة الأميركية

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1328793-638766979857678521.png
Doc-P-1328793-638766979857678521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حظرت الصين استيراد معدات تحليل التسلسل الجيني التي تنتجها شركة "إيلومينا" (Illumina)، في إطار سلسلة من التدابير العقابية رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على كافة السلع الصينية، ما يفاقم الأزمات التي تواجهها الشركة الأميركية في إحدى أكبر أسواقها.
Advertisement

وأعلنت وزارة التجارة في بكين يوم الثلاثاء عن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، ليصبح أشد القيود وضوحاً ضد الشركة. وقالت "إيلومينا" في بيان إنها تعمل على تقييم قرار الوزارة، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها لعملائها الحاليين في الصين.

كما أعربت الشركة عن تقديرها للدعم طويل الأمد الذي قدمته الحكومة الصينية للمستثمرين الأجانب. (بلومبيرغ)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:17 | 2025-03-04
08:30 | 2025-03-04
10:00 | 2025-03-04
09:58 | 2025-03-04
09:55 | 2025-03-04
09:50 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24