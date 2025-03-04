Advertisement

عربي-دولي

من الجو والأرض.. موقع يكشف كيف سيعود الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1328803-638766996396764580.png
Doc-P-1328803-638766996396764580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استكمل الجيش الإسرائيلي الاستعدادات لاحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه المفاوضات مع حماس وانتهاء وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، أشار موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، إلى أنّ الخطة الإسرائيلية للعودة إلى القتال ستتضمن أولًا ضربات جوية، ثم ضربات مدفعية، وفي النهاية دخول مكثف إلى القطاع.
Advertisement

ولفت إلى أنّ مسؤولين كبار صرحوا لـi24NEWS في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العودة إلى الحرب "ليست مسألة ما إذا كانت، بل مسألة متى". 

وأضاف مسؤول سياسي كبير أن "هناك تفاهماً مع الأميركيين على أنه مع تولي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد منصبه، وتشكيل هيئة الأركان، ستكون هناك عملية عسكرية، وهذا أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى أو إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:17 | 2025-03-04
08:30 | 2025-03-04
10:00 | 2025-03-04
09:58 | 2025-03-04
09:55 | 2025-03-04
09:50 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24