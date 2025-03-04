من الجو والأرض.. موقع يكشف كيف سيعود الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة

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استكمل الجيش الإسرائيلي الاستعدادات لاحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه المفاوضات مع حماس وانتهاء وقف إطلاق النار.في هذا السياق، أشار موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، إلى أنّ الخطة الإسرائيلية للعودة إلى القتال ستتضمن أولًا ضربات جوية، ثم ضربات مدفعية، وفي النهاية دخول مكثف إلى القطاع.ولفت إلى أنّ مسؤولين كبار صرحوا لـi24NEWS في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العودة إلى الحرب "ليست مسألة ما إذا كانت، بل مسألة متى".وأضاف مسؤول سياسي كبير أن "هناك تفاهماً مع الأميركيين على أنه مع تولي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد منصبه، وتشكيل هيئة الأركان، ستكون هناك عملية عسكرية، وهذا أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى أو إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية".