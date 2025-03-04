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بسبب الشاي.. سجن وزيرين في إيران

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:06
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صدر حكم بسجن وزيرين إيرانيين سابقين لتورطهما في تهريب الشاي خلال عام 2023 واختلاس شركة "دبش" للشاي المليارات من أموال الدولة.

وذكرت وكالة "ميزان" الإخبارية، ذات الصلة بالنظام القضائي الإيراني أنه صدر حكم بحبس وزير التجارة السابق رضا فاطمي أمين لمدة عام لاتهامه بالمساعدة والتحريض على زعزعة الاستقرار الاقتصادي، في حين صدر حكم بحبس وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد لمدة عامين. وأكدت الوكالة أن الحكم نهائي.
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وكانت شركة "دبش" للشاي المتورطة في الفضيحة التي تم الكشف عنها خلال عام 2023 وتعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في إيران على الإطلاق، حصلت على أكثر من 3.3 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي الحكومي بسعر صرف تفضيلي لاستيراد شاي ومعدات.

مع ذلك، يتردد أنها باعت جزءا من الاحتياطي في السوق الحر، لتجني أرباحا كبيرة. (روسيا اليوم)
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