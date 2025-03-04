السيسي: لاعتماد خطة لإعادة بناء غزة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه

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افتتحت القمة العربية الطارئة في البحرين برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أشار إلى أن القمة تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة أزمة إقليمية بالغة التعقيد، حيث تزداد التحديات التي تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين. كما عبّر عن استنكاره للعدوان على غزة، قائلاً إنه خلف وصمة عار في تاريخ البشرية، عنوانها نشر الكراهية وغياب العدالة. وأوضح أن الحرب على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة في القطاع، وخيّرت أهل غزة بين الفناء والتهجير.وأشاد الرئيس المصري بشجاعة الشعب الفلسطيني، قائلاً إنه ضرب مثالًا عظيمًا في التمسك بالأرض والعزيمة، ليبقى صامدًا من أجل استعادة حقوقه. وأوضح أن مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع قطر والأشقاء في المنطقة، كما عملت بالتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى مهام الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة.ودعا الرئيس المصري إلى اعتماد خطة لإعادة بناء غزة، تضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه والبقاء على أرضه. كما دعا إلى توجيه الدعم للصندوق الذي ستسعى مصر لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة. وفي سياق آخر، شدد الرئيس على ضرورة إعلاء الرفض القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وأكد أن السلام لا يمكن تحقيقه بالقوة، وأنه لا يمكن فرضه عنوة.وختم الرئيس المصري حديثه بالتأكيد على أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تمثل نموذجًا يحتذى به لتحويل حالة الحرب إلى سلام ورخاء، داعيًا إلى النظر بعين الموضوعية نحو الواقع والتعاطي مع الحقائق.