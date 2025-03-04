أبو الغيط: تهجير الشعب الفلسطيني يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا

في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قمة اليوم تشكل حدثًا هامًا في تاريخ القضية الفلسطينية، معتبراً أن عنوان القمة هو "عدم ارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني".

Advertisement

وأشار أبو الغيط إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو أساس المشكلة بأسرها، وأن أي محاولات لتجاهل هذه الحقيقة لن تؤدي إلى أي حل عادل ومستدام.



كما شدد أبو الغيط على أنه لا يمكن القبول بأي مشروعات أو رؤى أميركية غير قانونية في المنطقة، مشيرًا إلى رفض العرب الكامل لمحاولات فرض مشاريع غير شرعية قد تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن تهجير الشعب الفلسطيني يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، وأن حقوق الفلسطينيين يجب أن تحترم وتُعاد إليهم في إطار حل عادل وشامل.