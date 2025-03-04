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عربي-دولي
غوتيريش: مستعد لدعم الخطة العربية بشأن غزة
Lebanon 24
04-03-2025
|
09:55
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عبّر أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الوضع في غزة والضفة الغربية.
وقال غوتيريش إن حركة حماس ارتكبت هجمات مرعبة في 7 تشرين الاول، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة ومنع العودة إلى القتال.
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كما أكد على ضرورة استئناف مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار غوتيريش إلى أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدًا أن غزة يجب أن تبقى جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وأضاف أنه مستعد لدعم الخطة العربية بشأن غزة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
كما تحدث غوتيريش عن الوضع السيئ للغاية في الضفة الغربية، مطالبًا بضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل ومنع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في الأراضي التي يعيشون فيها.
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