منظمة العمل الإسلامي: نرفض خطط تهجير الشعب الفلسطيني

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عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضه القاطع لجميع الخطط التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. وأدان بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تمثل تطهيرًا عرقيًا.وشدد الأمين العام على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في دعم حقوق الفلسطينيين ورفع الظلم الواقع عليهم.