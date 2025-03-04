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عربي-دولي

ملك الأردن: لضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:12
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معبرًا عن دعم الأردن الكامل للخطة المصرية بشأن غزة.

وأوضح أن الأردن يقف إلى جانب السلطة الفلسطينية في تمكينها من القيام بمهامها تجاه شعبها وأرضها.
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وأشار خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة إلى أن حل الدولتين يُعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يخالف القانون الدولي.

كما دعا الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، محذرًا من عواقب استمرار التوترات في المنطقة.
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