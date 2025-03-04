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عباس: نواجه تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:15
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اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بالقاهرة أنّنا نواجه تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية. 

أضاف:" نشيد بالخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكان القطاع، وندعو ترمب لدعم خطة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
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وأكّد أنّ دولة فلسطين تتولى مهامها في غزة من خلال المؤسسات.

وشدّد على أهمية شرح خطة إعمار غزة للإدارة الأميركية دون تهجير، مؤكدًا أهمية السلاح الشرعي الواحد في كل مناطق غزة والضفة

أكمل:" سنعمل على تنظيم انتخابات تشريعية حال توفر الظروف المناسبة وقررنا استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين حرصا على الوحدة الوطنية".
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