إسرائيل تصعّد في الساحل السوري.. وتبعث رسائل تحذيرية للسكان (صورة)

شهد الساحل السوري قصفًا جويًا إسرائيليًا استهدف مواقع عسكرية، تزامن مع تلقي بعض السكان رسائل نصية تطلب منهم الابتعاد عن "أماكن تجمع المخربين"، في خطوة غير مسبوقة من إسرائيل تجاه السوريين، فيما اعتمدت هذا الأسلوب من قبل مع الفلسطينيين في غزة وأيضا مع اللبنانيين في جنوب لبنان.

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وجاء في إحدى الرسائل: "إلى أهلنا في الساحل، ابتعدوا عن مراكز تجمع المخربين IDF"، فيما تضمن نص آخر تهديدًا ضمنيًا: "ما جرى البداية.. سوف نخبركم بالأماكن الآمنة خلال الأيام القادمة IDF".