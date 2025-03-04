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عربي-دولي

نصيحة تتعلّق بترامب... صحيفة تكشف ما طلبته أوروبا من زيلينسكي

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:17
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أشارت صحيفة "جمهورييت" التركية إلى أن الدول الأوروبية نصحت فلاديمير زيلينسكي بمصالحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن الأوروبيين لا يجرؤون على مواجهة روسيا من دون دعم أميركي.

وأوضح كاتب المقال دنيز بيركتاي في تحليله، أن هذه الرسائل جاءت خلال قمة غير رسمية عُقدت في لندن يوم 2 آذار، بحضور قادة عدد من الدول الأوروبية، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع في أوكرانيا وتعزيز الأمن الجماعي الأوروبي.
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وفي أعقاب الاجتماع، أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أن ضمانات الأمن لأوكرانيا يجب أن تستند إلى دعم الولايات المتحدة، مما يعكس الاعتماد الأوروبي الكبير على الدور الأميركي في إدارة الأزمات الدولية.

وأشار بيركتاي إلى أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، التي تُظهر مواقف حازمة تجاه روسيا، لا تملك الجرأة لمواجهتها دون وجود الولايات المتحدة كشريك رئيسي، وبدلا من تقديم ضمانات أمنية مستقلة لكييف اختارت هذه الدول نصح زيلينسكي بالعمل على تحسين العلاقات مع ترامب، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لا غنى عنه في أي المواجهة مع موسكو.

ولفت الكاتب إلى أن زيلينسكي من جهته بدأ في إرسال إشارات إيجابية تجاه واشنطن، حيث أعلن عن استعداده لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة للتنقيب المشترك عن الموارد الطبيعية في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
 
 
 
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