تطوّر مهمّ في موقف زيلينسكي... إليكم ما أعلنه بشأن ترامب ومُحادثات السلام

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في أول تعليق علني له بعدما علق الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لما حدث في البيت الأبيض، معبرا عن امتنانه لواشنطن.وقال زيلينسكي في منشور على إكس: "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يسير بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها.. نأسف أن الأمر حدث بهذه الطريقة.. لقد حان الوقت لجعل الأمور في نصابها الصحيح. ونود أن يكون التعاون والتواصل في المستقبل بناءين".كما قال: "نقدر ما فعلته أميركا لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها. ونحن نتذكر اللحظة التي تغيرت فيها الأمور عندما قام الرئيس ترامب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. نحن ممتنون لهذا".وأيضاً قال الرئيس الأوكراني: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم".وتابع: "نحن على استعداد للعمل بسرعة لإنهاء الحرب، والمراحل الأولى يمكن أن تكون إطلاق سراح السجناء وهدنة بالجو بحظر الصواريخ والطائرات بدون طيار بعيدة المدى والقنابل على الطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية وهدنة في البحر على الفور، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه. ثم نريد التحرك بسرعة كبيرة خلال جميع المراحل التالية والعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي قوي".أما في ما يتعلق بالاتفاقية المتعلقة بالمعادن والأمن، أكد زيلينسكي مجدداً "أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت وبأي صيغة مناسبة"، مضيفاً: "نحن نرى في هذا الاتفاق خطوة نحو مزيد من الأمن والضمانات الأمنية". (العربية)