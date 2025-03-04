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عربي-دولي
مسؤول أوكراني يكشف عن خطر يُهدد نظام الدفاع الجوي!
Lebanon 24
04-03-2025
|
11:35
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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال خلال مؤتمر صحفي بُث على منصة "يوتيوب"، إن "تعليق المساعدات العسكرية الأميركية سيشكل خطرا على نظام الدفاع الجوي الأوكراني".
وأكد شميغال، أن لدى أوكرانيا شحنات واردة وبقايا من شحنات سابقة في المخازن من شركاء مختلفين ومن المساهمات الكبيرة للولايات المتحدة وخاصة منظومة الدفاع الجوي الأميركية أرض - جو من طراز "باتريوت"، مضيفا بأنها "المنظومة الوحيدة التي يمكنها صد الصواريخ الروسية".
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تابع: الأمر يتعلق بإصلاح وصيانة صواريخ منظومة "باتريوت" وكذا توريد الذخيرة لها.
وأشار إلى أن "جميع الوسائل الأخرى التي تضرب بها روسيا يمكن تدميرها بأسلحة أخرى متوفرة في أوكرانيا حاليا، سواء تلك التي صنعت في أوكرانيا أو التي يقدمها الشركاء، ولكن عدم توفر باتريوت يشكل خطرا بالفعل".
كما أعرب شميغال عن ثقته بأن أوكرانيا "ستجد مع الولايات المتحدة خيارات حول كيفية التأكد من عدم تحقق مثل هذا الخطر". (روسيا اليوم)
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