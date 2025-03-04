مسؤول أوكراني يكشف عن خطر يُهدد نظام الدفاع الجوي!

Advertisement

وأكد شميغال، أن لدى أوكرانيا شحنات واردة وبقايا من شحنات سابقة في المخازن من شركاء مختلفين ومن المساهمات الكبيرة للولايات المتحدة وخاصة منظومة الدفاع الجوي الأميركية أرض - جو من طراز "باتريوت"، مضيفا بأنها "المنظومة الوحيدة التي يمكنها صد الصواريخ الروسية".تابع: الأمر يتعلق بإصلاح وصيانة صواريخ منظومة "باتريوت" وكذا توريد الذخيرة لها.وأشار إلى أن "جميع الوسائل الأخرى التي تضرب بها روسيا يمكن تدميرها بأسلحة أخرى متوفرة في أوكرانيا حاليا، سواء تلك التي صنعت في أوكرانيا أو التي يقدمها الشركاء، ولكن عدم توفر باتريوت يشكل خطرا بالفعل".كما أعرب شميغال عن ثقته بأن أوكرانيا "ستجد مع الولايات المتحدة خيارات حول كيفية التأكد من عدم تحقق مثل هذا الخطر". (روسيا اليوم)