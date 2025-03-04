وصول أولى دفعات الأطفال المرضى من غزة إلى الأردن للعلاج

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أعلن الأردن الثلاثاء، بدء إخلاء ألفي طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج في المملكة، تنفيذًا للمبادرة التي أعلنها الملك عبدالله الثاني في واشنطن.وقال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن الدفعة الأولى من الأطفال بدأت بالدخول، حيث وصل بعضهم بالطائرات المروحية إلى مطار ماركا، بينما سينقل آخرون عبر جسر الملك حسين في وقت لاحق.وأشار المومني إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأردن للشعب الفلسطيني وأهالي غزة، خاصة الأطفال المصابين بالسرطان والحالات الطبية الصعبة. (الحرة)