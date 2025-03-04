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عربي-دولي

أضخم جبل جليدي يتوقف قبل كارثة بيئية!

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:46
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توقف الجبل الجليدي الأكبر في العالم، "إيه 23 إيه"، على بعد 73 كيلومترًا من جزيرة جورجيا الجنوبية، متجنبًا الاصطدام بها. الجبل، الذي تبلغ مساحته 3300 كيلومتر مربع ويزن نحو ألف مليار طن، كان يتحرك شمالًا منذ كانون الأول 2023، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على الحياة البرية، وخاصة البطاريق وأسود البحر.  
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ورغم أنه قد يكون عالقًا حاليًا، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتحرك مجددًا. العلماء يشيرون إلى أن ذوبانه قد يعزز النظام البيئي الإقليمي، لكنه قد يعيق مرور السفن بسبب الجبال الجليدية الصغيرة الناتجة عن تفككه. الجزيرة غير مأهولة بالسكان وتديرها المملكة المتحدة، مع مطالبة الأرجنتين بها أيضًا.

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