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عربي-دولي

"غير مقبولة".. المبعوث الأممي يندد بالضربات الإسرائيلية في سوريا

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:08
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ندد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الإسرائيلي غير المقبول، بما في ذلك الضربات الجوية داخل الأراضي السورية.

وقال بيدرسن في بيان: "هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بزعزعة استقرار الوضع الهش أصلا، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وانتقال سياسي مستدام".
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 وفي وقت سابق، قال الجيش الاسرائيلي إنه نفذ جولة أخرى من الضربات يوم الاثنين على أهداف عسكرية في شمال غرب سوريا، في أعقاب الضربات التي شنها الأسبوع الماضي جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أمس أن إسرائيل نفذت غارات جوية قرب منطقة طرطوس الساحلية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، لوكالة فرانس برس، إن انفجارا سُمع في قاعدة عسكرية قرب الميناء، في الوقت الذي نُفذت فيه الغارات. (ارم نيوز)
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