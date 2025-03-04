زيلينسكي يُعلن: مستعدون للعمل تحت قيادة ترامب لتحقيق سلام دائم

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وفي أول تعليق علني له بعدما علق ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، دعا زيلنسكي في منشور على إكس إلى "هدنة" في البحر والجو لبدء محادثات سلام.وشكر واشنطن على الدعم الذي قدّمته إلى كييف ضد الغزو الروسي.أضاف: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت لتحقيق سلام دائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم".وأوضح أن أوكرانيا مستعدة للموافقة على "هدنة في الجو، حظر الصواريخ والمسيّرات ووقف عمليات قصف منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهدنة في البحر فورا، إذا فعلت روسيا الأمر نفسه".