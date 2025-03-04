من غاب عن القمة العربية في القاهرة؟

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، غياب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية المقررة في القاهرة لبحث الأوضاع بشأن فلسطين.ونيابة عن خادم الملك سلمان، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم إلى مدينة القاهرة، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية المنعقدة في مصر. وفي سياق متصل، وصل نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى القاهرة على رأس وفد الدولة للمشاركة في "القمة العربية غير العادية" التي تستضيفها اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة، نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ويضم الوفد الإماراتي المشارك كلا من علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ولانا نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.