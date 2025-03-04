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عربي-دولي

بينهم محمد دحلان... عباس يُعلن عن عفو عام بشأن المفصولين من "فتح"

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:23
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار عفو عام يشمل جميع المفصولين من حركة فتح، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لازمة لتنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة.

وكشف عباس عن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية حاليا.
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وأضاف: "نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وحركة فتح وأجهزة الدولة، ونعمل على عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة."

ويشمل العفو القيادي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يقود حاليًا تيار الإصلاح الديمقراطي داخل حركة فتح.
 
ويُعدّ الخلاف بين عباس ودحلان أحد أبرز الصراعات السياسية داخل الحركة والسلطة الفلسطينية خلال العقدين الأخيرين.

وشغل دحلان منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة خلال التسعينيات وأوائل الألفية، وكان شخصية بارزة داخل فتح. لكن بعد خسارة الحركة في انتخابات 2006 وسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007، اتهمه عباس بالمسؤولية عن فشل الأجهزة الأمنية في منع سقوط القطاع.

وفي عام 2011، تصاعدت الأزمة بين الطرفين، حيث اتهم عباس دحلان بالفساد والتآمر للإطاحة به، مما أدى إلى طرده من الحركة وصدور أحكام قضائية ضده، انتهت بنفيه إلى الإمارات، حيث يقيم حاليا. (روسيا اليوم)
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