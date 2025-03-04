تفجير انتحاري يُوقع قتلى وجرحى في هذه الدولة!

وقع تفجير انتحاري في منشأة أمنية شمال غرب باكستان، وفقاً لما أكدت مصادر في الشرطة لوكالة رويترز.



وأوضح مسؤول في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 18 آخرين.

Advertisement