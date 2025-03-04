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عربي-دولي

تفجير انتحاري يُوقع قتلى وجرحى في هذه الدولة!

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:22
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وقع تفجير انتحاري في منشأة أمنية شمال غرب باكستان، وفقاً لما أكدت مصادر في الشرطة لوكالة رويترز.

وأوضح مسؤول في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 18 آخرين.
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