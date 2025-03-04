المكسيك ترد على تعريفات ترامب الجمركية

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أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الثلاثاء، إن بلادها سترد على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسوم "جمركية وغير جمركية".وأضافت في مؤتمر صحافي: "لا يوجد سبب أو مبرر لقرار بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على المكسيك، رغم تعاونها في جهود مكافحة تهريب المخدرات". وتابعت: "أريد أن أوضح اليوم أننا سنسعى دوما للتوصل إلى حل تفاوضي كما اقترحنا في إطار احترام سيادتنا، لكن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب يؤثر على الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في بلادنا ويؤثر على شعبنا. لذلك، قررنا الرد بإجراءات جمركية وغير جمركية، فيما تفاصيلها ستعلن في وقت لاحق.واتّهمت شينباوم واشنطن بنشر "بيان مسيء وتشهيري وغير مدعوم" بعدما قال البيت الأبيض عند إعلان الرسوم الجمركية إن الحكومة المكسيكية "وفّرت ملاذات آمنة لكارتيلات". (ارم نيوز)