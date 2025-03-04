الشرع: سوريا عازمة على المضي قدما في بناء مستقبل أفضل لشعبها وللأمة العربية ​

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنّ "عودة سوريا إلى الجامعة العربية لحظة تاريخية تعكس الرغبة في تعزيز التضامن العربيّ".

وأشار الشرع في القمة العربية الطارئة في القاهرة، إلى أنّ "سوريا كانت وما زالت من أول الدول الداعمة للحقوق العربية".

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وأضاف أنّ "سوريا عازمة على المضي قدما في بناء مستقبل أفضل لشعبها وللأمة العربية".

واعتبر الشرع أنّ "الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري وصمة عار ضدّ الإنسانية".



وتابع أنّ "دعوات تهجير الفلسطينيين ليست تهديدا للشعب الفلسطيني فحسب بل للأمة العربية بأسرها".

وقال الشرع: "يجب أن تتحد الدول العربية في مواقفها وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".



ولفت إلى أنّ "إسرائيل ومنذ احتلالها للجولان عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا"، وأضاف: "متمسكون باتفاق 1974 الخاص بالفصل بين القوات، ولا يمكن القبول بأن يستمرّ الجانب الإسرائيلي في تجاهل هذا الإتّفاق".

وحثّ الشرع "المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته عبر الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من الجنوب السوري".