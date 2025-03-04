غزة.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و835 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى "48 ألفا و405 شهداء" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي بشأن القتلى والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية 8 شهداء، بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وآخر متأثرا بجراحه، و21 مصابا".وتابعت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و405 شهداء و111 ألفا و835 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".وأشارت إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات".(الاناضول)