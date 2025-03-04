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عربي-دولي

بن فرحان: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:19
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أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض الاستيطان والسعي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف في كلمة خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة أن المملكة مع حلّ الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إيجاد ضمانات دولية تثبت وقف النار في غزة.
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كما أوضح أن إعمار غزة يجب أن يتمّ ببقاء أهلها فيها، رافضا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال أن المملكة تقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.
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